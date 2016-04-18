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بيان: صافي ربح مصرف الريان القطري يرتفع 5.1% في الربع/1

Mon Apr 18, 2016 12:23pm GMT
 
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18 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن مصرف الريان القطري -ثاني أكبر بنك قطري من حيث القيمة السوقية- نمو أرباحه 5.1 في المئة في الربع الأول من العام الجاري.

وذكر المصرف في بيان أنه حقق أرباحا 537 مليون ريال (147.5 مليون دولار) حتى نهاية مارس آذار في الربع الأول بارتفاع 5.1 في المئة عن مستواه قبل عام.

ولم يتضمن بيان البنك بيانات للفترة المقابلة من العام الماضي. ولكنه كان قد أعلن قبل عام تسجيله أرباحا قدرها 510.8 مليون دولار.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يحقق البنك ربحا صافيا 513.3 مليون ريال بينما توقع كيو.ان.بي للخدمات المالية ربحا 518.9 مليون ريال.

وكان رئيس مجلس إدارة البنك حسين علي العبد الله قد توقع في فبراير شباط أن تنمو الأرباح السنوية للبنك بين ثمانية وعشرة في المئة في 2016. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 