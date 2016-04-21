نمو صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي 6.9% في الربع/1

أبوظبي 21 أبريل نيسان (رويترز) - قال مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الخميس إنه حقق نموا بنسبة 6.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام مقارنة به قبل عام بفضل ارتفاع الإيرادات وزيادة عدد العملاء.

وأعلن البنك في بيان للبورصة أنه حقق صافي ربح قدره 482 مليون درهم (131.2 مليون دولار) في الشهور الثلاثة التي انتهت يوم 31 مارس آذار مقارنة مع 450.8 مليون درهم في نفس الفترة قبل عام.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يحقق البنك صافي ربح 446 مليون درهم في الربع الأول من العام.

وزادت إيرادات المصرف 7.6 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 1.32 مليار درهم مقابل 1.22 مليار درهم في نفس الفترة من عام 2015.

وقال البيان إن عدد العملاء زاد 95 ألف عميل على أساس سنوي ليصل إلى 892 ألفا و728 عميلا مع تحقيق نمو في كافة القطاعات المصرفية.

وحتى نهاية مارس آذار بلغ صافي تمويل العملاء 78.3 مليار درهم بزيادة 8.3 بالمئة على أساس سنوي فيما زادت الودائع 9.6 بالمئة خلال نفس الفترة لتصل إلى 96 مليار درهم.

وارتفعت مخصصات الائتمان والاستثمار بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول إلى 216.2 مليون درهم.

وفي فبراير شباط قال الرئيس التنفيذي للمصرف إن البنك مازال حذرا بشأن توقعات النمو لعام 2016 بسبب الضغوط التنافسية على هوامش الائتمان ويظل يتوقع نموا محدودا في تمويل العملاء.