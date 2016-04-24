بنك ظفار العماني يعرض شروط الاندماج المقترح مع بنك صحار

دبي 24 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك ظفار العماني الذي يجري محادثات للاندماج مع بنك صحار إنه أرسل لمنافسه الأصغر الشروط التي يمكن بموجبها استكمال عملية الاندماج وذلك بعد اكتمال دراسة سلامة الأوضاع القانونية والمالية للبنك.

وبنك ظفار هو ثاني أكبر مصرف في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول.

وقال البنك في بيان للبورصة اليوم الأحد "بعد إكتمال دراسة سلامة الأوضاع القانونية و المالية يود بنك ظفار أن يعلن...أنه قام بتاريخ 23 أبريل 2016 بمخاطبة بنك صحار حول الشروط التي بموجبها يرغب بنك ظفار في إكمال عملية الإندماج."

ولم يعلن البنك عن شروط الاندماج المقترح.

وقال البيان إن بنك صحار - خامس أكبر مصرف في السلطنة - يعكف حاليا على دراسة الشروط التي قد تخضع لمزيد من النقاش والتفاوض بين البنكين.

ومن شأن الاندماج المقترح ان ينتج عنه ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان برأسمال سوقي قيمته 1.81 مليار دولار وأصول قيمتها 13.69 مليار دولار بحسب بيانات تومسون رويترز.