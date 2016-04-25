تراجع أرباح قطر للصناعات 27% في الربع/1 والنتائج دون التوقعات

دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - األنت صناعات قطر انخفاض أرباحها في الربع الأول من العام بواقع 26.7 في المئة وجاءت النتائج دون التوقعات ليستمر تراجع الأرباح للفصل العاشر بين آخر 12 فصلا.

وقالت الشركة المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة في بيان مقتضب على موقع البورصة القطرية في ساعة متأخرة من مساء أمس إنها حققت أرباحا 697 مليون ريال (185.9 مليون دولار) حتى نهاية مارس آذار.

وكان ثلاثة محللين شاركوا في استطلاع أجرته رويترز توقعوا أن تسجل الشركة ربحا صافيا 748.5 مليون ريال في الربع الأول.

وبلغت أرباح الشركة 950.5 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وتجري متابعة أرباح صناعات قطر عن كثب لارتباطها بأسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي لان منتجاتها تستخدم في قطاعات الصناعة والزراعة والبناء والصناعات التحويلية.