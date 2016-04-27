بنك بلوم اللبناني: ارتفاع صافي الربح 18.7% في الربع/1

بيروت 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الخميس إن صافي ربحه في الربع الأول من 2016 ارتفع 18.7 بالمئة إلى 108.23 مليون دولار لأسباب أهمها زيادة أرباح الوحدات التابعة له.