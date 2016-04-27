هبوط أرباح بروة العقارية القطرية 80% في الربع/1

الدوحة 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة بروة العقارية إحدى كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في قطر هبوط صافي ربحها 80 بالمئة في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت أرباحا صافية قدرها 651 مليون ريال قطري (178.82 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. وكانت الشركة حققت أرباحا بلغت 3.255 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بدعم من بيع عقارات قيمتها 2.7 مليار ريال.