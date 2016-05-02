نمو صافي ربح البنك العربي الأردني إلى 218.3 مليون دولار في الربع/1

عمان 2 مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة البنك العربي أكبر مصرف في الأردن اليوم الاثنين إن صافي ربحها في الربع الأول بلغ 218.3 مليون دولار ارتفاعا من 217.2 مليون قبل عام مع استمرار نمو القروض وودائع العملاء.

وقال البنك العربي وهو من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط في بيان إن القروض وودائع العملاء زادت ثلاثة بالمئة واثنين بالمئة على الترتيب مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.