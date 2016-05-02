مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك العربي الأردني إلى 218.3 مليون دولار في الربع/1

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عمان 2 مايو أيار (رويترز) - قالت مجموعة البنك العربي أكبر مصرف في الأردن اليوم الاثنين إن صافي ربحها في الربع الأول بلغ 218.3 مليون دولار ارتفاعا من 217.2 مليون قبل عام مع استمرار نمو القروض وودائع العملاء.

وقال البنك العربي وهو من أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط في بيان إن القروض وودائع العملاء زادت ثلاثة بالمئة واثنين بالمئة على الترتيب مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة اثنين بالمئة لتصل إلى 35.4 مليار دولار في نهاية مارس 2016 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي في حين نمت التسهيلات الائتمانية بنسبة ثلاثة بالمئة بنهاية الربع الأول لتصل إلى 24.4 مليار دولار.

وانخفضت صافي أرباح مجموعة البنك العربي في 2015 إلى 442 مليون دولار من 577 مليون دولار من العام السابق بعد تجنيب مخصصات لتغطية تسوية قانونية في الولايات المتحدة.

ووافق البنك العربي في أغسطس آب الماضي على تسوية الدعاوى القضائية المرفوعة من قبل حوالي 500 مواطن أمريكي ضد البنك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي.

ويسمح القانون للمواطنين في الولايات المتحدة بمتابعة المطالبات الناشئة عن الإرهاب الدولي.

والبنك العربي الذي ينتشر في 30 دولة في خمس قارات يمتلك حصة 40 بالمئة في البنك العربي الوطني السعودي.