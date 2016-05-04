نمو صافي ربح البنك الأهلي المتحد البحريني 5% في الربع/1

دبي 4 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد أكبر مصارف البحرين اليوم الأربعاء نمو صافي الربح العائد للمساهمين خمسة بالمئة في الربع الأول من العام.

وقال البنك في بيان إلى البورصة إن صافي ربحه العائد للمساهمين بلغ 154.6 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 147.2 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2015.

وكان سيكو البحرين توقع أن يحقق الأهلي المتحد ربحا قدره 151.9 مليون دولار في الربع الأول.