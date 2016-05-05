تراجع صافي ربح البحرين للاتصالات 33% في الربع/1

دبي 5 مايو أيار (رويترز) - أعلنت البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الخميس تراجع أرباح الربع الأول من العام 33 بالمئة مع انخفاض قاعدة المشتركين والإيرادات.

وقالت بتلكو في بيان إنها حققت 9.6 مليون دينار بحريني (25.46 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 14.2 مليون دينار قبل عام.

كان بنك سيكو البحرين توقع أن تبلغ الأرباح الفصلية لبتلكو 8.4 مليون دينار.

تتنافس بتلكو في البحرين مع وحدتين لزين الكويتية والاتصالات السعودية ومع عشرة مزودين لخدمات الانترنت.

وبلغت إيرادات الربع الأول 90.9 مليون دينار مقابل 93.7 مليون في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كانت المنافسة في السوق المحلية دفعت الشركة التي تدعمها الدولة إلى التوسع في الخارج. واشترت بتلكو معظم قسم الجزر لشركة كيبل اند وايرلس في 2013 وحققت 60 بالمئة من إيرادات الربع الأول خارج البحرين.

وقالت بتلكو إن قاعدة عملائها انكمشت ثمانية بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول.

وألغت الشركة خططا لبيع شركة أمنية الأردنية للاتصالات في فبراير شباط وتملك حصص أقلية في سبأفون اليمنية لاتصالات الهاتف المحمول وفي شركات بالكويت والسعودية.