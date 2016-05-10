صافي ربح مجموعة البركة المصرفية في البحرين يتراجع 5.1% في الربع/1

دبي 10 مايو أيار (رويترز) - سجلت مجموعة البركة المصرفية في البحرين المتخصصة في المعاملات الإسلامية وتعمل فيما يزيد عن 12 دولة هبوطا بلغ 5.1 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الثلاثاء.