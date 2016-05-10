مقدمة 1-أليانس العقارية المغربية تتكبد خسارة قياسية في 2015

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الرباط 10 مايو أيار (رويترز) - قالت أليانس العقارية المغربية اليوم الثلاثاء إنها منيت بخسارة صافية قياسية بلغت 1.8 مليار درهم (187 مليون دولار) في 2015 بسبب إعادة هيكلة الديون والتباطؤ الاقتصادي في المغرب.

وقال أحمد عمور العضو المنتدب للشركة إن ديون أليانس بلغت 7.3 مليار درهم انخفاضا من 8.5 مليار درهم في 2014.

وأبلغ رويترز بالهاتف أن الخسارة "استثنائية وخطتنا لإعادة الهيكلة تستهدف تقليص الديون إلى 3.5 مليار درهم والعودة إلى الربحية في نهاية 2016.

كانت الهيئة المغربية لسوق الرساميل علقت تداول أسهم الشركة اليوم لحين إعلان نتائج 2015. وأجلت الشركة إعلان النتائج أكثر من شهر قائلة إنها احتاجت الوقت لتنقيح خطة إعادة هيكلة الديون.

وتراجعت أسهم أليانس أكثر من 65 بالمئة في الاثني عشر شهرا الأخيرة ببورصة الدار البيضاء وأصدرت الشركة تحذيرا بشأن النتائج في مارس آذار الماضي قائلة إن خسائر 2015 ستفوق التقديرات السابقة.

وقضت المحاكم المغربية بتصفية ثلاث وحدات للمجموعة بسبب الصعوبات المالية في العام الماضي وقال عمور إن الخسائر المرتبطة بالشركات الثلاث بلغت 568 مليون درهم.

وأضاف عمور أن رجل الأعمال المغربي محمد العلمي الأزرق الذي يسيطر على 56.3 بالمئة من أليانس قد ضخ 300 مليون درهم في الشركة لإنعاش تدفقاتها النقدية.

وفازت أليانس بعقود في الكاميرون وساحل العاج مع محاولتها تعويض تراجع الإيرادات بسوقها المحلية.