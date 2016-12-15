بتروفاك تتوقع تحقيق صافي ربح أفضل من التقديرات للعام بأكمله

15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت بتروفاك البريطانية لخدمات الحقول النفطية اليوم الخميس إنها ستحقق صافي ربح للعام بأكمله أفضل من التوقعات مع تحقيق إيرادات قياسية وعوائد من تدابير خفض التكاليف.

وقالت الشركة إنها تتوقع تسجيل صافي ربح قدره 465 مليون دولار مع استبعاد الأداء في وحدة خدمات الطاقة المتكاملة التابعة لها. وبضم وحدة خدمات الطاقة المتكاملة التي من المتوقع أن تتكبد خسائر بقيمة 55 مليون دولار فإن الشركة تتوقع تحقيق صافي ربح قدره 410 ملايين دولار للعام بأكمله المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول بما يتماشي مع تقديراتها السابقة.