انخفاض أرباح أريد العمانية 5.4% في الربع/4

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت أريد ثاني أكبر شركة اتصالات في سلطنة عمان اليوم الأحد هبوط أرباح الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 5.4 بالمئة.

حققت الشركة التي تملك أريد قطر حصة أغلبية فيها أرباحا صافية بلغت 8.7 مليون ريال (22.6 مليون دولار) في الربع الرابع مقابل 9.2 مليون قبل عام بحسب بيان للبورصة.

وتوقعت الخليجية بادر لأسواق المال أن تحقق الشركة أرباحا صافية 10.6 مليون ريال.

وحققت أريد عمان إيرادات 68.2 مليون ريال مقابل 65.2 مليون قبل عام. وبلغت أرباح العام كاملا 46.3 مليون ريال مقابل 41.6 مليون ريال في 2015.

وتتنافس أريد مع العمانية للاتصالات في السوق المحلية.

وفي 2017 ستدفع شركات الاتصالات في عمان رسوما 12 بالمئة على إيراداتها ارتفاعا من سبعة بالمئة في العام السابق.