صافي ربح بنك قطر الوطني يرتفع 8.3% في الربع/4

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الأحد أن صافي ربح بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج ارتفع 8.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح البنك 2.75 مليار ريال (755 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 2.54 مليار ريال في الفترة الموازية من 2015 وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يبلغ صافي الربح 2.99 مليار ريال في الربع الأخير في حين توقع بنك سيكو البحرين ربحا صافيا 3.44 مليار ريال.

وبلغ صافي ربح أكبر بنك في الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث الأصول 12.4 مليار ريال في 2016 بزيادة عشرة بالمئة عن 2015 بحسب البيان.

واقترح مجلس إدارة البنك توزيعات نقدية 3.5 ريال للسهم وإصدار أسهم مجانية بواقع سهمين لكل عشرة أسهم.