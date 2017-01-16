صافي ربح مصرف الريان القطري يهبط 8% في الربع/4 من 2016

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز اليوم الاثنين أن صافي ربح مصرف الريان ثاني أكبر مصرف في قطر من حيث القيمة السوقية هبط ثمانية بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهرت الحسابات التي استندت إلى البيانات المالية عوضا عن البيانات التفصيلية لأرباح الربع أن صافي الربح في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 515 مليون ريال (141.5 مليون دولار) مقارنة مع 559.5 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وكانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يبلغ صافي ربح الربع 478.4 مليون ريال في حين توقعت كيو.إن.بي.للخدمات المالية صافي ربح 549.7 مليون ريال.

وبالنسبة لعام 2016 بالكامل حقق البنك المتوافق مع الشريعة الإسلامية صافي ربح بلغ 2.08 مليار ريال مقارنة مع 2.07 مليار ريال في 2015.

وقال البنك إن مجلس الإدارة يقترح توزيع ريالين للسهم عن أرباح 2016 مقارنة مع توزيعات نقدية بلغت 1.75 ريال للسهم عن أرباح 2015 وفق بيانات تومسون رويترز.

(الدولار = 3.6409 ريال قطري)