مقدمة 1-نمو صافي ربح مصرف قطر الإسلامي 2% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل) دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنها مصرف قطر الإسلامي اليوم الأربعاء أن صافي ربح البنك ارتفع اثنين بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي بما يتماشى مع متوسط توقعات المحللين. وأشارت حسابات رويترز أن أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث الأصول حقق صافي ربح قدره 555 مليون ريال (152 مليون دولار) خلال الشهور الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 544 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام. وكان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يحقق البنك صافي ربح فصليا قدره 539.7 مليون ريال. وقال المصرف في بيان للبورصة إن صافي الربح لعام 2016 بالكامل بلغ 2.16 مليار ريال ارتفاعا من 1.95 مليار ريال في العام السابق. وقال البيان إن مجلس إدارة المصرف اقترح صرف توزيعات نقدية بواقع 4.75 ريال للسهم عن أرباح 2016. وكان المصرف وزع أرباحا نقدية على المساهمين بواقع 4.25 ريال للسهم عن 2015. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)