حسابات رويترز: أرباح مجموعة المستثمرين القطريين تنخفض 14.1 % في الربع/4

دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن صافي ربح مجموعة المستثمرين القطريين هبط 14.1 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وفقا للنتائج التي أعلنت اليوم الخميس.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 56.7 مليون ريال (15.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 66 مليون ريال قبل عام.

وتستند حسابات رويترز إلى البيانات المالية عوضا عن التقرير المفصل لبيانات الأرباح الفصلية.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة أن صافي ربحها في 12 شهرا بلغ 227 مليون ريال ارتفاعا من 252 مليون ريال قبل عام.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية سنوية بقيمة ريال للسهم مقارنة مع 1.25 ريال للسهم في العام السابق وفقا لبيانات تومسون رويترز.