تراجع صافي ربح بنك الدوحة 85% في الربع/4

دبي 22 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز بتراجع صافي ربح بنك الدوحة خامس أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول 84.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي لتأتي دون توقعات المحللين.

وحقق البنك 35 مليون ريال (9.61 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 231.4 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام السابق وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية للبنك.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط أن يبلغ صافي الأرباح الفصلية للبنك 215.58 مليون ريال.

وبحسب بيان البنك بلغ صافي الربح السنوي 1.05 مليار ريال في 2016 انخفاضا من 1.37 مليار في 2017.

ولم يذكر البنك سببا للتراجع.

وأضاف بيان البنك أن مجلس الإدارة يوصي بتوزيعات نقدية ثلاثة ريالات للسهم عن 2016 أي دون تغيير عن 2015.