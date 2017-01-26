تراجع صافي ربح بنك قطر الدولي الإسلامي 7.2% في الربع/4

دبي 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الخميس أن بنك قطر الدولي الإسلامي ثالث أكبر البنوك الإسلامية القطرية من حيث الأصول سجل انخفاضا 7.2 بالمئة في صافي ربح الربع الرابع من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح 118.4 مليون ريال (32.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 127.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

واستندت حسابات رويترز إلى البيانات المالية للبنك في ظل غياب النتائج الفصلية.

وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية أن يحقق البنك الإسلامي صافي ربح 126.2 مليون ريال.

وقال البنك في بيان للبورصة إنه حقق صافي ربح سنوي 784.8 مليون ريال ارتفاعا من 784.2 مليون ريال في العام السابق.