تراجع صافي ربح صناعات قطر 63% في الربع/4 والنتائج دون التوقعات

دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت شركة صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة اليوم الأحد أن صافي أرباح الشركة نزل 63 في المئة في الربع الأخير وجاء دون توقعات المحللين.

ووفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية للشركة سجلت ثاني أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات في الشرق الأوسط من حيث القيمة القيمة السوقية أرباحا 230 مليون ريال (63.2 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول.

وبلغت أرباح الشركة في الفترة الموازية من العام الماضي 614.5 مليون ريال. وكان متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بأرباح فصلية 902.7 مليون ريال .

وأعلنت صناعات قطر تراجعا في الأرباح على مدى خمسة فصول سابقة ولم تذكر سببا لأحدث هبوط للأرباح. وترتبط أرباح الشركة ارتباطا وثيقا بأسعار النفط والنمو الاقتصادي العالمي نظرا لأن منتجاتها تستخدم على نطاق واسع في قطاعات الإنشاء والزراعة والصناعة.

وذكر البيان أن صافي الربح السنوي للشركة بلغ 2.96 مليار ريال انخفاضا من 4.47 مليار في 2015.