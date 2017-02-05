لمحة -سهم صناعات قطر يهوي بعد نتائج دون التوقعات وخفض التوزيعات
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* أسهم صناعات قطر للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة تهوي 3.5 بالمئة إلى 111.50 ريال.
* الشركة أعلنت تراجع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 63 بالمئة إلى 230 مليون ريال (63.2 مليون دولار) بينما كان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم 902.7 مليون ريال. ولم تذكر الشركة سببا للانخفاض الحاد.
* مجلس الإدارة أوصى بتوزيع نقدي لعام 2016 أربعة ريالات للسهم انخفاضا من خمسة ريالات في 2015.
* السهم يجد دعما فنيا عند متوسط 100 يوم القابع حاليا عند 108.72 ريال.
* مؤشر الأسهم القطرية ينزل 0.4 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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