بروة العقارية القطرية تتحول لتحقيق أرباح في الربع‭/‬4

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - تحولت بروة العقارية إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في قطر لتحقيق أرباح في الربع الاخير من 2016 وذلك وفقا لحسابات رويترز من النتائج المالية التي أعلنتها الشركة.

وبلغ صافي ربح الشركة 100 مليون ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع خسائر صافية بقيمة 519 مليونا (142.26 مليون دولار) قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح في عام 2016 بأكمله بلغ 1.6 مليار ريال انخفاضا من 3.06 مليار في 2015.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 ريال للسهم عن الربع الرابع مقارنة مع 2.2 ريال للسهم قبل عام.

ولم تفصح الشركة في بيانها عن السبب وراء تحقيق أرباح.

(الدولار = 3.6411 ريال قطري)