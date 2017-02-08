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أرباح البنك الإسلامي الأدرني ترتفع 10.8% في 2016

Wed Feb 8, 2017 1:48pm GMT
 
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عمان 8 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الإسلامي الأردني أكبر مقرض إسلامي بالمملكة اليوم الأربعاء إن صافي ربحه خلال عام 2016 ارتفع 10.8 بالمئة إلى 54 مليون دينار (76.1 مليون دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام.

وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة فقد نمت الإيرادات التشغيلية في العام الماضي 11 بالمئة إلى 149.6 مليون دينار مقارنة مع 134.5 مليون دينار في 2015.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي - تحرير نادية الجويلي)
 