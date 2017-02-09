هبوط صافي ربح المجموعة للرعاية الطبية القطرية 42.4% في الربع/4

دبي 9 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز اليوم الخميس أن صافي ربح المجموعة للرعاية الطبية -شركة إدارة المستشفيات الوحيدة المدرجة في البورصة القطرية- هبط 42.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2016.

وانخفض صافي الربح إلى 29.7 مليون ريال (8.2 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 51.6 مليون ريال قبل عام.

وجاءت حسابات رويترز استنادا إلى بيانات مالية في ظل غياب النتائج الفصلية.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي الربح في عام 2016 كله تراجع إلى 65.2 مليون ريال مقابل 180.4 مليون ريال في العام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع ثلاثة ريالات لكل سهم عن أرباح عام 2016. ويقارن هذا مع خمسة ريالات لكل سهم عن عام 2015 وفقا لبيانات تومسون رويترز.