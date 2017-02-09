الإسلامي الأردني يوصي بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية

عمان 9 فبراير شباط (رويترز) - قال البنك الإسلامي الأردني اليوم الخميس إن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.15 دينار (0.21 دولار) للسهم أرباحا نقدية على المساهمين عن عام 2016 .

وأضاف البنك في إفصاح له على موقع البورصة أن مجلس إدارته أوصى أيضا بزيادة رأس المال بمقدار 30 مليون دينار ليصبح 180 مليون دينار عن طريق توزيع أسهم مجانية.

ودعا البنك المساهمين لاجتماع الهيئة العامة في 26 من شهر أبريل نيسان المقبل.

(الدولار = 0.709 دينار)