مقدمة 1-انفستكورب البحريني يستهدف قطاع الخدمات الأمريكي والعقارات البريطاني

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من توم أرنولد

دبي 9 فبراير شباط (رويترز) - قال ريشي كابور الرئيس التنفيذي المشارك لبنك انفستكورب للاستثمارات البديلة ومقره البحرين إن البنك يتعامل مع انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي من خلال السعي لاستثمارات في قطاع خدمات الأعمال الأمريكي والعقارات البريطاني.

وأعلن البنك -الذي يتوقع زيادة الأصول المدارة إلى نحو 21 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2017- اليوم الخميس انخفاض الأرباح إلى 35.6 مليون دولار في الشهور الستة الأولى حتى 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 50.9 مليون دولار قبل عام.

وقال كابور لرويترز عبر الهاتف إن هذا يرجع بدرجة كبيرة إلى شطب استثمار عقاري في الولايات المتحدة اشتراه البنك قبل الأزمة المالية العالمية.

ومن بين الاستثمارات المحتملة في الولايات المتحدة وأوروبا والخليج يتطلع انفستكورب لفرص نتجت عن تصويت بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي وحالة الضبابية بشأن ما إذا كانت إدارة الرئيس الأمريكي ترامب ستطبق حوافز مالية ووتيرة رفع أسعار الفائدة في البنك المركزي الأمريكي.

وقال "نتيجة (الضبابية) في الولايات المتحدة نركز على أعمال من النوعية التي تقاوم الاتجاهات النزولية الدورية." مضيفا أن قطاع خدمات الأعمال هو أحد القطاعات المحددة التي يبحث البنك عن فرص بها.

وأضاف أن شركة الاستشارات العالمية اليكس بارتنرز في الولايات المتحدة والتي وافق البنك على الحصول على حصص ملكية بها مع مستثمرين آخرين في نوفمبر تشرين الثاني كانت مثالا لهذا الفكر.