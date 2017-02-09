تراجع أرباح مجموعة الإتصالات الفلسطينية 3.6% في 2016

من علي صوافطة

رام الله (الضفة الغربية)9 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة الإتصالات الفلسطينية اليوم الخميس أن صافي ربحها تراجع 3.6 بالمئة في 2016 إلى 80.1 مليون دينار أردني مقارنة مع 83.1 مليون دينار في 2015.

وأضافت المجموعة في بيان لها أن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع " أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40 بالمئة من القيمة الأسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد."

وستعقد المجموعة اجتماع الهيئة العامة في الخامس من أبريل نيسان القادم في مدينة رام الله.

ووافقت الحكومة الفلسطينية نهاية العام الماضي على تجديد رخصة إتصالات الهاتف الثابت والمحمول لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) لمدة 20 عاما مقابل 290 مليون دولار.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الادارة في البيان "هذا الحدث يضعنا مرة أخرى أمام تحديات وأفق نجاحات وإستثمارات جديدة في المجتمع والسوق الفلسطيني."

وتعمل في السوق الفلسطينية بشكل رسمي إضافة الى شركة جوال التابعة لمجموعة الإتصالات شركة الوطنية موبايل كما تعمل عدد من الشركات الإسرائيلية بشكل غير رسمي.

وقال عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الإتصالات إن على رأس المعوقات التي يفرضها الواقع "المنافسة غير الشريفة وغير القانونية مع الشركات الإسرائيلية التي تنتهك السوق في الأراضي الفلسطينية وتعمل بها دون مرجعية قانونية ودون وجه حق.

"هذا يتسبب في الكثير من الخسائر وتبديد الجهد الفلسطيني في التحرر والإستقلال."

وتأسست المجموعة عام 1995 كشركة مساهمة عامة لتوفر خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية وخدمات الإنترنت.