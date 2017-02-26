الخليج للملاحة تمنى بخسائر في الربع/4

دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - تحولت شركة الخليج للملاحة القطرية للخسارة في الربع الأخير من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية.

وتكبدت الشركة خسارة صافية 47.7 مليون ريال (13.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل أرباح 135.9 مليون قبل عام.

وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تحقق الخليج للملاحة أرباحا 142.4 مليون ريال.