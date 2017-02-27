مقدمة 1-استقرار أرباح اتصالات المغرب في 2016

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الرباط 27 فبراير شباط (رويترز) - قالت اتصالات المغرب أكبر شركة مشغلة لخدمات الاتصالات في البلاد اليوم الاثنين إن صافي ربحها العائد للمساهمين عن عام 2016 بلغ 5.59 مليار درهم دون تغير يذكر عن العام السابق بينما زادت الإيرادات بدعم من وحدات تابعة في افريقيا.

وارتفعت أرباح 2016 -مع استثناء تكاليف إعادة الهيكلة الخاصة بخطة طوعية لخفض العمالة- بواقع 3.2 في المئة مقارنة بالعام السابق إلى 5.77 مليار درهم.

وقالت الشركة التي تسيطر عليها مجموعة اتصالات الإماراتية إن إيراداتها المجمعة زادت 3.3 في المئة في 2016 مقارنة مع العام السابق إلى 35.25 مليار درهم بفضل الإيرادات المحلية والنمو الدولي المطرد.

وقال عبد السلام أحيزون رئيس مجلس إدارة اتصالات المغرب في بيان إن السنة المالية 2016 تجاوزت التوقعات.

وهبطت إيرادات اتصالات المغرب من أنشطة الهاتف المحمول في المغرب وهي المصدر الرئيسي لدخلها 1.1 في المئة رغم ارتفاع إجمالي الإيرادات من المغرب واحدا في المئة.

ونمت قاعدة عملاء الشركة 6.3 في المئة إلى ما يزيد عن 54 مليون عميل ويرجع ذلك بشكل كبير إلى نمو بنسبة عشرة في المئة في قاعدة عملاء وحداتها التابعة في أفريقيا.

ونمت إيرادات اتصالات المغرب من الأنشطة الدولية 9.4 في المئة مع زيادة إيرادات خدمات المحمول 75.2 في المئة في النيجر و32.8 في المئة في ساحل العاج و15 في المئة في توجو.

واشترت مجموعة اتصالات الإماراتية حصة فيفندي البالغة 53 في المئة في اتصالات المغرب في 2013 مقابل 4.2 مليار يورو (5.7 مليار دولار) وبموجب الصفقة استحوذت اتصالات المغرب على ست أصول أفريقية من اتصالات الإماراتية.