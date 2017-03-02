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حديد الأردن تعدل نتائج 2016 المالية لتسجل خسارة صافية

Thu Mar 2, 2017 5:24pm GMT
 
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2 مارس آذار (رويترز) - عدلت شركة حديد الأردن نتائجها المالية لعام 2016 لتسجل خسارة صافية قدرها 297 ألفا و230 دينارا (419.99 ألف دولار)‭ ‬بدلا من صافي ربح بلغ 371 ألفا و398 دينارا أعلنته في وقت سابق.

وقالت الشركة في إفصاح لبورصة عمان "تأسيسا على حكم من محكمة التمييز وتماشيا مع متطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (كان) على إدارة الشركة تعديل القوائم المالية بتكوين مخصص التزامات قانونية بمبلغ 668 ألفا و628 دينارا أردنيا... لتصبح نتائج أعمال الشركة خسارة بمبلغ 297 ألفا و230 دينارا أردنيا."

(الدولار = 0.7077 دينار أردني) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيي)
 