التجاري وفا بنك المغربي يقول صافي ربح 2016 زاد 5.7% على أساس سنوي
الرباط 7 مارس آذار (رويترز) - حقق التجاري وفا البنك المغربي -أحد أكبر المصارف المغربية -اليوم الأربعاء صافي ربح عائد للمساهمين في 2016 قدره 4.8 مليار درهم (475.85 مليون دولار) بزيادة 5.7 في المئة مقارنة مع أرباحه قبل عام.
وقال البنك الذي تسيطر عليه الشركة الوطنية للاستثمار المملوكة للأسرة المغربية الحاكمة إن إجمالي الأصول المجمعة زاد 4.3 في المئة بينما ارتفع صافي دخل الأنشطة المصرفية 3.6 في المئة إلى 19.7 مليار درهم.
(الدولار = 10.0872 درهم مغربي) (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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