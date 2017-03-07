التجاري وفا بنك المغربي يقول صافي ربح 2016 زاد 5.7% على أساس سنوي

الرباط 7 مارس آذار (رويترز) - حقق التجاري وفا البنك المغربي -أحد أكبر المصارف المغربية -اليوم الأربعاء صافي ربح عائد للمساهمين في 2016 قدره 4.8 مليار درهم (475.85 مليون دولار) بزيادة 5.7 في المئة مقارنة مع أرباحه قبل عام.