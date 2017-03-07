مقدمة 1-التجاري وفا بنك المغربي يقول صافي ربح 2016 زاد 5.7% على أساس سنوي

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الرباط 7 مارس آذار (رويترز) - حقق التجاري وفا البنك المغربي اليوم الأربعاء صافي ربح عائد للمساهمين في 2016 قدره 4.8 مليار درهم (475.85 مليون دولار) بزيادة 5.7 في المئة مقارنة مع أرباحه قبل عام مدعوما بالنشاط التجاري في فروعه المزاولة لنشاطي التأمين والخدمات المالية.

وقال البنك الذي تسيطر عليه الشركة الوطنية للاستثمار المملوكة للأسرة المغربية الحاكمة وهو أحد أكبر المصارف المغربية إن إجمالي الأصول المجمعة زاد 4.3 في المئة بينما ارتفع صافي دخل الأنشطة المصرفية 3.6 في المئة إلى 19.7 مليار درهم.

وارتفعت حقوق المساهمين المجمعة إلى 47.4 مليار درهم بزيادة 15 في المئة.

كما أشار البنك إلى إمكانيات نمو قوي في افريقيا بعد شرائه لبنك باركليز مصر واستحواذه على حصة أغلبية في كوجي بنك الرواندي العام الماضي.

ولدي التجاري وفا بنك وحدات تابعة في تونس وساحل العاج والسنغال وموريتانيا ومالي والكاميرون والجابون وجمهورية الكونجو (الكونجو برازافيل) بالإضافة إلى فروع في أوروبا تخدم بشكل رئيسي المغاربة المقيمين هناك.