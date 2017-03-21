مقدمة 1-نمو صافي ربح البنك الشعبي المركزي المغربي 5.3% في 2016

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الرباط 21 مارس آذار (رويترز) - أعلن البنك الشعبي المركزي، أحد أكبر المصارف في المغرب، اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحه 5.3 بالمئة في عام 2016 بدعم من وحداته الدولية.

وقال البنك في بيان إن أرباحه الصافية العائدة للمساهمين ارتفعت إلى 2.64 مليار درهم (265 مليون دولار) من 2.51 مليار في 2015.

وارتفعت الأرباح رغم زيادة مخصصات المخاطر أو الأموال التي يجري تجنيبها لتغطية الخسائر المحتملة في المستقبل.

وزاد صافي ربح البنك من الأنشطة المصرفية اثنين بالمئة إلى 15.65 مليار درهم بقيادة مكاسب وحدته أتلانتك للأعمال الدولية في منطقة أفريقيا جنوبي الصحراء الكبرى.

ونمت الودائع بنسبة أربعة بالمئة إلى 250.3 مليار درهم بما يمثل 60 بالمئة من نمو السوق المغربية ويشمل زيادة نسبتها ستة بالمئة في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.