إدارة الجمارك: نمو إيرادات سوناطراك الجزائرية 48.87% في شهرين
الجزائر 22 مارس آذار (رويترز) - أظهرت أرقام أعلنتها إدارة الجمارك الجزائرية أن إيرادات شركة الطاقة الوطنية سوناطراك بلغت 5.6 مليار دولار في أول شهرين من عام 2017 مقابل 3.76 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 48.87 بالمئة.
تشكل إيرادات النفط والغاز 60 بالمئة من ميزانية الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وبلغت الإيرادات 27.5 مليار دولار في 2016 ومن المتوقع أن تصل إلى 35 مليار دولار العام الحالي.
وقبل انهيار أسعار النفط في 2014 كانت إيرادات الطاقة الجزائرية تبلغ نحو 60 مليار دولار. والجزائر من أهم موردي الغاز إلى أوروبا وغطت ما يصل إلى 55 بالمئة من الطلب الإيطالي في 2016 وفقا لأرقام سوناطراك. (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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