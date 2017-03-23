تراجع صافي ربح المكتب الشريف للفوسفاط المغربي 52.8% في 2016
الرباط 23 مارس آذار (رويترز) - قال المكتب الشريف للفوسفاط المغربي، أكبر مصدر للفوسفات في العالم، في بيان اليوم الخميس إن صافي ربح 2016 تراجع 52.8 بالمئة.
وقالت الشركة إن صافي الربح انخفض إلى 3.78 مليار درهم (379 مليون دولار) من 8.01 مليار درهم قبل عام.
وتراجعت الإيرادات المجمعة إلى 42.47 مليار درهم العام الماضي من 47.74 مليار حسبما أظهرته بيانات الشركة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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