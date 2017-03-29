Sun 6 Aug 2017 | 12:29 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صحيفة: ارتفاع أرباح الوطنية للاستثمار المغربية 34% في 2016

Wed Mar 29, 2017 8:01am GMT
 
[-] نص [+]

الرباط 29 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للاستثمار (إس.إن.آي) المغربية في بيان اليوم الأربعاء إن صافي ربحها ارتفع 34 بالمئة في 2016 بدعم من المكاسب الرأسمالية التي تحققت من اندماج بين لافارج وهولسيم المغرب.

والوطنية للاستثمار شركة قابضة تسيطر عليها الأسرة الحاكمة في المغرب.

وذكر البيان المالي الذي نشرته صحيفة لوماتان المقربة من القصر أن صافي الربح العائد للمساهمين ارتفع إلى 4.43 مليار درهم مغربي (43.11 مليون دولار) من 3.31 مليار درهم قبل عام.

(الدولار = 9.9746 درهم مغربي) (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 