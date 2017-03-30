ارتفاع خسائر جينل السنوية بعد تخفيض احتياطيات

لندن 30 مارس آذار (رويترز) - تكبدت شركة جينل انرجي، المنتجة للنفط في إقليم كردستان العراق والتي يديرها توني هايوارد الرئيس السابق لشركة بي.بي، خسائر تشغيلية سنوية أكبر العام الماضي بعدما أجرت المزيد من الخفض لاحتياطياتها في حقل نفط رئيسي.

وقال جينل إنها شطبت ما قيمته 779 مليون دولار من أصولها في عمليات التنقيب بعد الإعلان عن تخفيض احتياطيات حقل طق طق في وقت سابق هذا الأسبوع مما قادها إلى تكبد خسارة تشغيلية سنوية بقيمة 1.2 مليار دولار بما يفوق الخسارة التشغيلية البالغة 1.1 مليار دولار التي تكبدتها في 2015.

كما أعلنت الشركة أيضا عن برنامج لإعادة شراء سندات بهدف إعادة شراء ما قيمته 50 مليون دولار على الأقل من السندات.

وانخفض سهم جينل إلى أدني مستوى على الإطلاق يوم الثلاثاء عقب الإعلان عن تخفيض الاحتياطيات.