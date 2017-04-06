جلف كيستون تقلص خسائرها السنوية بعد اتفاق مبادلة ديون بأسهم

لندن 6 أبريل نيسان (رويترز) - قلصت جلف كيستون بتروليوم، إحدى الشركات المنتجة للنفط في إقليم كردستان العراق، خسائرها السنوية قبل الضرائب إلى 17 مليون دولار العام الماضي بعد اتفاق مبادلة ديون بأسهم أنقذها من الانهيار.

وأظهر بيان النتائج السنوية اليوم الخميس أن شركة النفط قلصت خسائرها قبل الضرائب من 213 مليون دولار في 2015.

كانت جلف كيستون بادلت ديونا قيمتها 500 مليون دولار بأسهم في صفقة خفضت ملكية المساهمين إلى خمسة بالمئة.

وقالت الشركة، التي بلغت قيمتها ثلاثة مليارات دولار في أوج نشاطها قرب 2012، إن رصيدها من السيولة بلغ 112.7 مليون دولار حتى أمس الأربعاء بما يعني أنها تملك ما يكفي من الأموال للاستثمار في زيادة الإنتاج بحقلها النفطي الرئيسي شيخان في كردستان العراق.