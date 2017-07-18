ملخص-ارتفاع أرباح مصرف قطر الإسلامي 10% في النصف/1

18 يوليو تموز (رويترز) - مصرف قطر الإسلامي:

* صافي ربح النصف الأول من السنة 1.17 مليار ريال بزيادة عشرة بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

* إجمالي الدخل في النصف الأول 3.15 مليار ريال مقارنة مع 2.66 مليار ريال قبل عام.

* النسبة الإجمالية لكفاية رأس المال وفقا لمتطلبات بازل 3 تبلغ 16.6 بالمئة في يونيو حزيران 2017.