القروض المتعثرة تهبط بأرباح التجاري القطري في الربع/2

دبي 19 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، هبوط صافي ربحه 58.4 في المئة في الربع الثاني، ليخالف توقعات المحللين مع ارتفاع مخصصات القروض المتعثرة.

ويضطر البنك لمواجهة زيادة القروض المتعثرة في وقت يظل فيه النظام المصرفي القطري عرضة للتأثر بخلاف إقليمي فرضت فيه الإمارات العربية المتحدة والسعودية والبحرين ومصر عقوبات على قطر.

وقال البنك في بيان إنه حقق أرباحا صافية قدرها 88.4 مليون ريال (24.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران، وذلك بالمقارنة مع أرباح بقيمة 212.3 مليون ريال في نفس الفترة قبل عام.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك في المتوسط أرباحا فصلية بقيمة 118.3 مليون ريال.

وبعد أن دشن البنك خطة لخمس سنوات في نوفمبر تشرين الماضي لوقف سلسلة من نتائج الأعمال الضعيفة، قال جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي للبنك في أبريل نيسان إن المخصصات ستظل مرتفعة في الفصول القليلة المقبلة.

ويعاني البنك من زيادة في القروض المتعثرة بسبب ضعف الاقتصاد في ظل انخفاض أسعار النفط، وكذلك المشكلات التي تواجهها بعض الاستثمارات الخارجية للبنك.

وزاد البنك التجاري القطري في العام الماضي حصته في الترناتيف بنك التركي إلى مئة بالمئة كما يحوز البنك أسهما في البنك الوطني العماني والبنك العربي المتحد.