ملخص-نمو طفيف لأرباح بنك الدوحة في النصف/1

19 يوليو تموز (رويترز) - بنك الدوحة:

* صافي الربح في النصف الأول 716 مليون ريال مقابل 708 ملايين ريال في نفس الفترة قبل عام.

* صافي الدخل من العمليات في النصف الأول 1.47 مليار ريال بارتفاع 4.8 في المئة.

* ودائع العملاء بلغت 56 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران 2017 بارتفاع 6.8 في المئة على أساس سنوي.