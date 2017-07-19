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ملخص-نمو طفيف لأرباح بنك الدوحة في النصف/1

Wed Jul 19, 2017 11:42am GMT
 
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19 يوليو تموز (رويترز) - بنك الدوحة:

* صافي الربح في النصف الأول 716 مليون ريال مقابل 708 ملايين ريال في نفس الفترة قبل عام.

* صافي الدخل من العمليات في النصف الأول 1.47 مليار ريال بارتفاع 4.8 في المئة.

* ودائع العملاء بلغت 56 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران 2017 بارتفاع 6.8 في المئة على أساس سنوي.

* صافي القروض والسلف بلغ 59.2 مليار ريال بنهاية يونيو حزيران 2017 مقابل 55.4 مليار في نفس الفترة قبل عام. (إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 