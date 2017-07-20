تراجع أرباح البحرين للاتصالات 16% في النصف/1
20 يوليو تموز (رويترز) - شركة البحرين للاتصالات (بتلكو):
* صافي الربح 19 مليون دينار في النصف الأول من السبنة بانخفاض 16 بالمئة على أساس سنوي.
* إجمالي الإيرادات 181.1 مليون دينار في النصف الأول بانخفاض واحد بالمئة على أساس سنوي.
* قاعدة المشتركي أكثر من 9.5 مليون بزيادة أربعة بالمئة على أساس سنوي.
* مجلس الإدارة يوافق على توزيع نقدي للمساهمين بواقع عشرة فلوس للسهم عن فترة الستة أشهر. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.