نمو فودافون 2.2% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

لندن 21 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت فودافون، ثاني أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في العالم، عن نمو فاق التوقعات بلغ 2.2 بالمئة في إيرادات ربعها الأول بفضل أداء قوي في إيطاليا وإسبانيا وتسارع للطلب في تركيا.

وقالت الشركة إن زيادة الإيرادات، التي فاقت توقعات السوق البالغة 1.4 إلى 1.9 بالمئة، تعطيها الثقة في توقعها نمو الأرباح الأساسية بين أربعة وثمانية بالمئة في العام بأكمله. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)