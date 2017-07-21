مقدمة 1-نمو فودافون 2.2% في الربع/1 متجاوزا التوقعات

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لندن 21 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت فودافون، ثاني أكبر شركة لاتصالات الهاتف المحمول في العالم، عن نمو فاق التوقعات بلغ 2.2 بالمئة في إيرادات ربعها الأول بفضل أداء قوي في إيطاليا وإسبانيا وتسارع للطلب في تركيا.

وقالت الشركة إن زيادة الإيرادات، التي فاقت توقعات السوق البالغة 1.4 إلى 1.9 بالمئة، تعطيها الثقة في توقعها نمو الأرباح الأساسية بين أربعة وثمانية بالمئة في العام بأكمله.

تتوقع شركة الاتصالات البريطانية أيضا قفزة في التدفقات النقدية هذا العام مما سيسمح لها بزيادة توزيعات الأرباح النقدية مع قيامها بتخفيف استثمارات الشبكة وتحسين الكفاءة ومعالجة المنافسة المحتدمة في الهند عن طريق الاندماج مع منافس.

وقال فيتوريو كولاو الرئيس التنفيذي للشركة إن المجموعة بدأت العام على نحو جيد في أوروبا مدعومة بالطلب على حزم البيانات والنطاق العريض وإن النمو تسارع في أسواق افريقيا والشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادي.

لكن ما زالت هناك مناطق ضعيفة في أوروبا. فالنمو في ألمانيا تقلص بمقدار النصف إلى 0.6 بالمئة من 1.2 بالمئة في الربع السابق ورغم تحسن أداء الشركة في سوقها البريطانية الصعبة فقد شهدت انخفاضا نسبته 2.7 بالمئة.