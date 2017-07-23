أرباح التأمين الإسلامية الأردنية ترتفع 32% في النصف/1
عمان 23 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج شركة التأمين الإسلامية الأردنية اليوم الأحد ارتفاع صافي الربح في النصف الأول من العام الحالي 31.8 بالمئة إلى 1.47 مليون دينار (2.07 مليون دولار) مقارنة مع 1.115 مليون دينار في ذات الفترة من 2016.
وبحسب البيانات المالية للشركة التي تملك مجموعة البركة المصرفية 33 بالمئة فيها فقد ارتفع إجمالي الايرادات في النصف الأول 3.8 بالمئة إلى 9.26 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2016.
(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
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