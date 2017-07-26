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ارتفاع صافي ربح بنك الأردن 23% في الربع/2

Wed Jul 26, 2017 1:13pm GMT
 
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عمان 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الأردن اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الربع الثاني من العام 23.1 بالمئة إلى 13.3 مليون دينار (18.7 مليون دولار) مقارنة مع 10.8 مليون دينار في نفس الفترة من 2016.

وبحسب إفصاح للبنك على موقع البورصة فقد نما صافي إيرادات الفوائد والعمولات للربع الثاني 10.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 31.3 مليون دينار.

تملك عائلة فاخوري الأردنية الحصة الأكبر في بنك الأردن الذي يعمل أيضا في أسواق سوريا والأراضي الفلسطينية.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان - تحرير أحمد إلهامي)
 