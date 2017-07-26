ارتفاع صافي ربح بنك الأردن 23% في الربع/2

عمان 26 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك الأردن اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح الربع الثاني من العام 23.1 بالمئة إلى 13.3 مليون دينار (18.7 مليون دولار) مقارنة مع 10.8 مليون دينار في نفس الفترة من 2016.