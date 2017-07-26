ملخص-انخفاض صافي ربح أريد القطرية 25% في النصف/1
26 يوليو تموز (رويترز) - أريد القطرية:
* انخفاض صافي ربح المجموعة العائد للمساهمين 25 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2017 إلى 1.1 مليار ريال.
* إيرادات النصف الأول ارتفعت إلى 16.3 مليار ريال بزيادة 2 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
* أرباح المجموعة قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين زادت 7 بالمئة في النصف الأول إلى نحو 7 مليارات ريال.
* صافي ربح النصف الأول من 2016 استفاد من مكاسب كبيرة في سعر صرف العملة الأجنبية بلغت 540 مليون ريال.
* مع استبعاد أثر سعر الصرف، يكون صافي الربح قد زاد 11 بالمئة في النصف الأول من 2017.
* إيرادات المجموعة من خدمات الأعمال ارتفعت إلى 17% من إجمالي إيرادات المجموعة ووصلت إلى 2.8 مليار ريال في النصف الأول. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
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