لمحة -تراجع سهم بنك قطر الأول بفعل خسائر في الربع/2
* أسهم بنك قطر الأول تتراجع 3.7 بالمئة إلى 7.49 ريال.
* البنك أعلن عن خسارة صافية بلغت 76.7 مليون ريال (21.1 مليون دولار) في النصف الأول من السنة مقارنة مع ربح بلغ 16.8 مليون ريال قبل عام وعن خسارة صافية قدرها 9.6 مليون ريال في الربع الثاني.
* السهم يختبر مستوى الدعم عند سعر يوليو تموز القياسي المنخفض البالغ 7.20 ريال ويحافظ عليه.
* المؤشر العام القطري ينخفض 0.1 بالمئة. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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