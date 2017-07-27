مقدمة 1-قطر تودع أكثر من 10 مليارات دولار في البنوك لتعويض نزوح الأموال

* بنوك خليجية تسحب أموالا من قطر

* المودعون الأجانب سحبوا 3.8 مليار دولار من البنوك القطرية في يونيو

* لكن الودائع الحكومية الجديدة عوضت نزوح الأموال بالكامل

* من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة

* انكشاف البنوك القطرية في الخارج يتراجع (لإضافة تفاصيل)

من أندرو تورشيا

دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي اليوم الخميس أن حكومة قطر أودعت ما يزيد على عشرة مليارات دولار في البنوك المحلية الشهر الماضي لتعويض الودائع التي سحبتها مؤسسات أجنبية بسبب الأزمة الدبلوماسية التي تشهدها البلاد.

ويشير ضخ هذه الأموال الضخمة، الذي قد يتكرر في الأشهر المقبلة إذا استمر نزوح الودائع، إلى أن قطر قادرة على مواجهة أي ضرر اقتصادي ناجم عن الأزمة دون عناء، على الأقل في الوقت الحاضر.